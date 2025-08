Auto in fiamme sulla provinciale Ghislarengo - Rovasenda

Autiovettura a fuoco, nella serata del martedì 5 agosto, sulla sp 65 nel comune di Ghislarengo, in direzione Rovasenda. Intorno alle 20,15 la squadra dei Vigili del Fuoco della Centrale di Vercelli è intervenuta per lo spegnimento del mezzo e per evitare che le fiamme si propagassero alla vegetazione circostante.

All'arrivo dei soccorsi l'occupante era già fuori dall'abitacolo e in posizione di sicurezza: il personale si è così concentrato sulle operazioni di spegnimento prima che l'incendio coinvolgesse la vegetazione adiacente; in seguito è stata messa in sicurezza l'area