Festa di Sant'Eusebio, messa solenne con il segretario generale della Cei

Festa di Sant'Eusebio, protovescovo del Piemonte e patrono di Vercelli. Sabato 1 agosto, come da tradizione, l'arcidiocesi festeggia la ricorrenza con la messa pontificale delle 10,30 in duomo presieduta, quest’anno, da monsigno Giuseppe Baturi, arcivescovo di Cagliari e segretario generale della Conferenza episcopale italiana. Concelebreranno l’arcivescovo di Vercelli, monsignorr Marco Arnolfo, e i vescovi della metropolia eusebiana. La processione introitale partirà dal Palazzo Arcivescovile

Martedì 4 agosto, tradizionale pellegrinaggio diocesano a Oropa, con la messa solenne delle 10,30 nella basilica superiore, presieduta da monsignor Marco Arnolfo e, nel pomeriggio, con il rosario (ore 15) seguito dal canto dei vespri.

Per le parrocchie cittadine è a disposizione un pullman, organizzato dalla diocesi, che passerà nei punti convenuti (appuntamento alle 8) per caricare i fedeli che desiderano partecipare, al costo di 15 euro. È volontà dell’Arcivescovo confermare l’antica consuetudine del pellegrinaggio a piedi, con partenza verso Oropa alle 7 dalla località Bottalino del Piazzo di Biella. Durante il tragitto, di circa 3 ore, sarà recitato il rosario e sono previste opportune pause.