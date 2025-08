Progetti di Pubblica Utilità: 6 posti tra Comune e Biblioteca

La Città di Vercelli, in collaborazione con il Centro per l’Impiego e con il soggetto attuatore “Cerseo”, ha avviato due nuovi Progetti di Pubblica Utilità “Misura B - per persone con disabilità” destinati a promuovere l’inclusione lavorativa delle persone più fragili. Si tratta di iniziative che rientrano nell’ambito delle politiche regionali di sostegno all’occupazione rivolte in particolare ai cittadini in condizione di svantaggio, attraverso percorsi temporanei di inserimento lavorativo.

Il primo progetto, denominato “Digitalizzazione Edilizia Privata”, prevede la copertura di 2 posti riservati a soggetti segnalati dai Servizi Socio-Assistenziali. Le persone selezionate saranno impiegate con contratto a tempo determinato della durata di 13 settimane, per un totale di 36 ore settimanali.

Il secondo progetto, “Bibliolab 2025”, prevede invece la copertura di 4 posti, di cui 2 riservati a soggetti segnalati dai Servizi Socio-Assistenziali. Anche in questo caso, l’inserimento lavorativo avverrà mediante contratto a tempo determinato per un impegno settimanale di 36 ore, con una durata complessiva del progetto di 20 settimane.

Entrambi i percorsi rappresentano un’opportunità concreta di partecipazione attiva e di crescita professionale per persone in difficoltà, offrendo un’occasione di formazione sul campo e di acquisizione di competenze utili per il futuro lavorativo

«Questi progetti rappresentano un’importante opportunità per cittadini vulnerabili che cercano non solo un impiego, ma anche un percorso di crescita personale e professionale - dichiara l’assessore con delega a Lavoro e Formazione Maria Grazia Ennas - Grazie alla collaborazione tra Comune, Centro per l’Impiego e Cerseo, riusciamo a mettere in campo strumenti concreti di inclusione e partecipazione attiva, che arricchiscono il bagaglio professionale dei partecipanti».

I relativi avvisi sono pubblicati per informativa sul sito dell'Agenzia Piemonte Lavoro (CLICCA QUI) e del Comune di Vercelli (CLICCA QUI)

Gli interessati potranno presentare la candidatura dalle 8 del 31 luglio alle 23.59 del 14 agosto compilando online la domanda di partecipazione al seguente indirizzo dell’Agenzia Piemonte Lavoro https://agenziapiemontelavoro.it/scheda-informativa/offerte-di-lavoro/progetti-di-pubblica-utilita-ppu/ppu-persone-con-disabilita/