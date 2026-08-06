Over 70, scadenza illimitata per le nuove carte di identità

Importante novità per i cittadini che hanno compiuto 70 anni. A partire dallo scorso 30 luglio, le Carte d'Identità Elettroniche rilasciate a chi ha già raggiunto questa età hanno validità illimitata, eliminando così l'obbligo del rinnovo ogni dieci anni. La misura, introdotta nell'ambito dei provvedimenti di semplificazione amministrativa, punta a ridurre gli adempimenti burocratici per gli anziani e a rendere più efficiente l'attività degli uffici anagrafici.

«Questa novità rappresenta un'importante semplificazione per tanti cittadini. Eliminare l'obbligo del rinnovo periodico della carta d'identità dopo i 70 anni significa ridurre inutili adempimenti burocratici e rendere il rapporto con la Pubblica Amministrazione ancora più semplice e vicino alle esigenze delle persone, in particolare degli anziani - dichiara l'assessore ai Servizi al cittadino, Ombretta Olivetti -. Invito comunque i cittadini a verificare sempre la scadenza del documento attualmente in loro possesso: la nuova validità illimitata si applicherà al momento del rinnovo naturale della carta d'identità e non ai documenti già rilasciati».

Per ottenere la nuova carta non cambia nulla: la procedura allo sportello resta invariata e non è richiesto alcun adempimento aggiuntivo. Sarà infatti il sistema informatico a riconoscere automaticamente l'età del richiedente e a rilasciare una CIE con la dicitura "illimitata" nel campo dedicato alla scadenza.

La novità non ha effetto retroattivo. Chi possiede già una Carta d'Identità Elettronica valida continuerà a utilizzarla fino alla sua naturale scadenza e potrà ottenere il documento a alidità illimitata solo al momento del successivo rinnovo.

Restano alcune eccezioni: per i richiedenti protezione internazionale la CIE continuerà ad avere una validità di tre anni, mentre nei casi di impossibilità temporanea al rilievo delle impronte digitali il documento avrà una durata massima di dodici mesi.

È inoltre importante ricordare che la validità illimitata riguarda esclusivamente la funzione di documento di riconoscimento. Il certificato digitale contenuto nel chip della CIE, utilizzato per accedere ai servizi online tramite "Entra con CIE", continuerà invece ad avere una validità massima di dieci anni dalla data di emissione. Decorso tale termine, la carta resterà valida come documento d'identità, ma sarà necessario richiederne una nuova per continuare a utilizzarla come strumento di accesso ai servizi digitali.