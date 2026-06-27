Vigili del Fuoco, Leonardo Giuseppe Giannace nuovo comandante provinciale

Passaggio di consegne al vertice del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Vercelli. Nel corso della cerimonia svoltasi il 23 giugno alla presenza del direttore regionale per il Piemonte, Alessandro Paola, Leonardo Giuseppe Giannace ha assunto l’incarico di Comandante Provinciale, subentrando a Claudio Giacalone, destinato alla guida del Comando di Taranto.

Classe 1968, originario della Basilicata, Giannace è entrato nel Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco nel 1998. Laureato in Ingegneria Civile, ha ricoperto incarichi di rilievo, presso il Comando dei Vigili del Fuoco di Trieste, la Direzione Regionale del Friuli Venezia Giulia e il Comando di Torino, dove ha svolto le funzioni di dirigente dell’Ufficio Prevenzione Incendi e Formazione e di dirigente vicario, incarico che ricopre tuttora in qualità di reggente.

Nel corso della sua carriera ha partecipato a numerose emergenze nazionali, tra cui il terremoto dell’Aquila del 2009, il sisma dell’Emilia-Romagna del 2012 e gli eventi sismici che hanno interessato il Centro Italia nel 2016 e nel 2017. Nel 2022 è stato inoltre responsabile delle operazioni di spegnimento del vasto incendio boschivo che ha colpito il Carso goriziano e triestino. Nel suo primo intervento da comandante, l'ing. Giannace ha dichiarato di assumere il nuovo incarico con «orgoglio e senso di responsabilità», mettendo a disposizione della comunità vercellese l’esperienza maturata nel Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e confermando il proprio impegno per la sicurezza dei cittadini e del personale in continuità con l’operato del suo predecessore.