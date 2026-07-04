Ascom Whte Night: musica e wrestling in piazza Cavour

La «White Ascom Night» accende la stagione dei saldi estivi. Questa sera, dalle 19 fino a tarda notte, musica dal vivo, esibizioni di wrestling, spettacolo, cibo e shopping sotto le stelle. Fulcro della manifestazione sono piazza Cavour e, come ormai avviene da alcuni anni, la zona di via San Paolo dove gli esercenti e le attività della zona propongono un programma arricchito.

In piazza Cavour,, dalle 21,30, riflettori puntati sulle esibizioni offerte dalla Lega Wrestling italiana, con i migliori specialisti italiani ed europei, allenati da maestri e professionisti americani, tedeschi, inglesi e giapponesi della disciplina. Dalle 23 spazio al resident dj della maxi discoteca Il Globo e musica revival anni ’90 con Regina, protagonista di diverse stagioni e conosciuta interprete di "Killing me softly", "Day by day" e "Close the door".

Alcuni locali, come il Bijoux Café di corso Libertà, propongono musica dal vivo, mentre, in via San Paolo, i commercianti offrono spazi a colleghi di altri quartieri per un programma particolarmente ricco. Dalle 18 alle 20, le coinvolgenti note di un sassofonista; dalle 21 tornerà ad animare "il Trio Diferente", pronto a coinvolgere il pubblico con la sua energia e la musica dal vivo. Per tutta la serata food and drink con le proposte dei locali della strada e con i ristoratori ospiti: Osteria Barabin, Acquapazza, Bijoux Café e Vicolo Schilke.

Da Tommy Pet Boutique sarà presente un simpatico carretto dei gelati dedicato a cani e gatti, dove gli amici a quattro zampe potranno concedersi una fresca e golosa pausa insieme ai loro proprietari. Impegnati nella valorizzazione di un suggestivo angolo di Vercelli sono gli esercizi Violante, Il Chicco Rice Boutique, Da Tommy Pet Boutique, Coltelleria Ramagni, Laboratorio Orafo Alessandro Zorgno, B&B Casa Bona 1910, La Terrazza Vercelli Bed & Charme, Parafarmacia Ravera, Osteria Barabin