 / Attualità

Attualità | 10 agosto 2026, 09:02

Sfalci nell'area del sottopasso, attenzione in viale Torricelli

Comunicazione di servizio

Sfalci nell'area del sottopasso, attenzione in viale Torricelli

Nella mattina di martedì 11 agosto, dalle ore 6,30 alle 13, saranno eseguiti interventi di taglio dell’erba e manutenzione del verde in corrispondenza del sottopasso di viale Torricelli. Il Comune rende noto che, durante lo svolgimento dei lavori, la circolazione veicolare potrà subire temporanei rallentamenti, necessari per consentire agli operatori di intervenire in condizioni di sicurezza. Di conseguenza gli automobilisti a prestare particolare attenzione alla segnaletica presente sul posto e a procedere con prudenza in prossimità dell’area interessata.
 

redaz

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore