Addio a Graziella Canna Gallo, storica preside del liceo Lagrangia

Il mondo della scuola dice addio a Graziella Canna Gallo, storica preside dell'istituto superiore Lagrangia di Vercelli. Aveva 78 anni e dal 2014 aveva lasciato la guida dell'istituto superiore dove aveva svolto gran parte della propria carriera professionale, guidandolo per 21 anni come dirigente scolastica. Vercellese, si era formata proprio sui i banchi del Liceo Classico, dedicando poi al mondo della scuola tutte le proprie energie professionali.

Colta, severa, talvolta intransigente Canna Gallo si era sempre mantenuta inflessibile nella difesa del “suo" liceo riuscendo, negli anni in cui la scuola andava incontro a grandi cambiamenti a cogliere le opportunità per mantenere competitiva l'offerta didattica. Gli scambi interculturali, i periodi di studio all'estero, ma anche lo sforzo per integrare il liceo Classico con i nuovi corsi avviati al Rosa Stampa, dopo la trasformazione dello storico istituto magistrale nel liceo delle Scienze Umane, hanno consentito al polo umanistico di consolidare la propria presenza nel panorama scolastico cittadino e provinciale. Durante la sua presidenza era stato creato il liceo artistico e, proprio nell'ultimo anno di mandato, era arrivata l'autorizzazione all'avvio del liceo musicale e coreutico, tra i pochi in Piemonte.

Dopo aver lavorato nella scuola per 48 anni e 10 mesi (33 anni in totale quelli da preside), la pensione era stata una scelta “quasi obbligata". Al suo Lagrangia era rimasta legata guidando l'associazione ex allievi e organizzando alcune iniziative in occasione di particolari anniversari.

A Tronzano, dove viveva con il marito Piero Gallo, avvocato del foro di Vercelli, deceduto qualche anno fa, Graziella Canna aveva poi deciso di impegnarsi nell'attività amministrativa candidandosi per due volte a sindaca, senza però essere eletta alla guida del Comune. Ad annunciarne la scomparsa gli amici che le erano stati accanto negli anni dolorosi seguiti alla morte del marito. Le esequie verranno officiate martedì 12 agosto alle 12,30 nella chiesa parrocchiale di Tronzano dove, lunedì alle 18, sarà recitato il rosario.