Cerca di truffare un'anziana con la scusa del falso incidente

Ancora allarme truffe ad Asigliano. Nei giorni scorsi un'anziana residente in paese ha ricevuto una telefonata da un sedicente carabiniere che la informava di un incidente causato dalla figlia con il coinvolgimento di una bambina. Per salvarla dall'arresto la signora avrebbe dovuto consegnare denaro a un collaboratore che sarebbe passato di li a poco. Nonostante il nome della figlia fosse corretto, la donna non si è lasciata prendere dal panico e l'ha subito chiamata per verificare le veridicità della segnalazione. Alla risposta della figlia, l'anziana ha subito capito di essere finita nel mirino di qualche delinquente.

«Attenzione dunque - è l'appello dell'amministrazione comunale del centro vercellese -: questi delinquenti riescono ad avere informazioni precise sulle loro vittime. Quindi il consiglio è di non assecondare alcuna richiesta fatta da estranei, ma anche di allertare parenti e conoscenti anziani che, spesso, non usano internet e non sono a conoscenza dei tentativi di truffa attuati da tanti malfattori».