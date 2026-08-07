Zone Blu, il Comune rinnova la segnaletica

Estate di lavori sulla segnaletica a terra. Dal 10 al 22 agosto sono previsti interventi di rifacimento delle zone blu in alcune vie e piazze cittadine. «L’azione - spiega l'assessore Paolo Campominosi - è necessaria per rendere più chiari, ordinati e sicuri gli spazi di sosta. Così facendo verranno infatti migliorate sia la leggibilità della viabilità sia la qualità degli spazi a disposizione di residenti, commercianti e turisti. La nuova tracciatura dei parcheggi permetterà di restituire totale ordine agli spazi di sosta, facilitando l’utilizzo delle aree e contribuendo alla migliore organizzazione della mobilità cittadina».

I lavori sono stati affidati ad Atap e interesseranno: via Vallotti; viale Garibaldi, via Mameli, corso Libertà, piazza d’Azeglio, piazza Amedeo IX, via Conte Rosso, via Pellico, piazza Mazzucchelli, via San Cristoforo, piazza Mazzini, via Quagliotti e corso Abbiate.

Per consentire lo svolgimento delle attività in totale sicurezza, nelle aree interessate dai lavori saranno istituiti temporanei divieti di sosta con rimozione forzata dei veicoli dalle 7.30 alle 18, esclusivamente nei tratti interessati dagli interventi e negli orari indicati dalla segnaletica presente sul posto.