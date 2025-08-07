I talenti della Vallotti per la mostra sull'Espressionismo

E' affidato a 24 giovani talenti della scuola Vallotti il concerto di inaugurazione della mostra sull’Espressionismo italiano che si terrà mercoledì 10 settembre, dalle 17.30, in Arca.

«La scelta di coinvolgere i giovani musicisti testimonia l'importanza che l’Amministrazione, guidata dal sindaco, Roberto Scheda, attribuisce alla promozione delle Arti e della Cultura tra le nuove generazioni, sostenendo e valorizzando il talento e la creatività dei ragazzi», spiegano dalla scuola.

Il gruppo della Vallotti sarà composto da 10 batteristi, cinque tastiere, due bassi elettrici, un trombone, un sax alto e cinque coristi. Il maestro sarà Claudio Saveriano.

Nella giornata del 10 settembre, alle 10, allo spazio Gioin, in via Laviny 67, sarà inaugurata anche l'esposizione di Cracking Art. Oltre 50 animali colorati, sparsi lungo le strade e le piazze, ci ricorderanno l’importanza del riciclo e del rispetto dell’ambiente. Vercelli sarà “simpaticamente invasa” da chiocciole, rane, elefanti, coccodrilli. Ogni installazione sarà posizionata in un luogo preciso, simoblico di un significato da trasmessere. Per esempio: 12 lupi saranno posizionati sul retro della basilica di Sant’Andrea. Motivo? Una leggenda racconta che, proprio nei giorni di Sant'Andrea, chi ode la voce di un lupo è destinato a morire entro breve. A Vercelli i lupi saranno silenziosi, nessuno sentirà la loro voce. Con il loro sguardo invece ci ammoniscono che il destino è unicamente nelle nostre mani, sono le nostre decisioni che portano alla prosperità o alla fine della vita sul pianeta.

L'inaugurazione della mostra sull’Espressionismo italiano e la performance dei ragazzi della “F.A. Vallotti” rappresentano l'occasione unica per celebrare creatività e arte nella Vercelli che guarda al futuro con grande fiducia ed entusiasmo.

L’appuntamento in Arca, che proporrà anche opere mai esposte prima al pubblico, durerà fino all'11 gennaio 2026. Sono già attive le prevendite al sito https://www.ticket.it/.../l-espressionismo-italiano.aspx.