Aravecchia, riparte il cantiere nelle palazzine Atc di via Natale Palli

Sta per finire l'isolamento delle famiglie che vivono nelle palazzine Atc di via Natale Palli dov'è in corso un complesso cantiere di riqualificazione che, tra stop and go, prosegue dalla primavera del 2023.

«In queste ore - annuncia il Comune - sono iniziati i lavori di posa dei balconi. A breve la ditta Teiocs si occuperà anche del basamento degli ascensori e della rampa dei disabili».

Trovato un accordo dopo l'ultimo periodo di fermo dei cantieri, l'intervento dovrebbe ora consentire alle famiglie che vivono negli immobili di avere nuvoamente a disposizione i terrazzini che, smontati all'inizio dell'opera per consentire la posa del cappotto termico, non erano mai più stati ripristinati.

«Quest’area, dopo anni di degrado, torna a vivere con bellezza e nuove prospettive. È stato un progetto articolato che, purtroppo, ha subito uno stop a causa della tensione fra la direzione dei lavori e l’impresa. Ciò ha creato un disagio ai residenti e per questo chiediamo scusa. Oggi però - sottolinea l’assessore ai Lavori Pubblici, Massimo Simion - iniziamo a restituire decoro e qualità abitativa alle famiglie con i preziosi interventi su sicurezza, facciate, spazi comuni e sostenibilità».

Il rilancio dell’Aravecchia non si esaurisce qui. Grazie alla recente aggiudicazione, da parte del Comune, di un bando da 200.000 euro «la società “Sport e Salute” costruirà un impianto multi-sport da zero - ricorda l’assessore all’Ambiente con delega all’impiantistica sportiva, Antonio Prencipe -. La stessa azienda si occuperà anche della manutenzione per i successivi sei anni».

In quest’ultimo periodo, il Comune ha apportato migliorie anche al campo da calcio come l’installazione di nuovi luci a led. «L’Amministrazione ha scelto di investire nel rilancio della città a 360° e lo dimostra proprio con la riqualificazione delle periferie» dice Simion che rimarca come «sempre all’Aravecchia c’è il nuovo corso Avogadro che ha attratto il supermercato Tigros con 60 nuovi posti di lavoro e Mega Convenienza di recente apertura».