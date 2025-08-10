Frontale tra due auto: 4 persone coinvolte

Scontro frontle con quattro persone coinvolte, nel pomeriggio di domenica 10 agosto, intorno alle 16. Lo scontro, la cui dinamica è in fase di accertamento da parte delle forze dell'ordine, è avvenuto sulla SP299 nel comune di Quarona: sul posto, per i soccorsi, è stato necessario far intervenire una squadra dei Vigili el Fuoco del distaccamento di Varallo.

L' intervento dei Vigili del Fuoco è servito alla collaborazione con il personale sanitario nel prestare il primo soccorso e alla messa in sicurezza dei veicoli e dell'area interessata: 4 le persone coinvolte nel sinistro.