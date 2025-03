Asl Vc amplia gli orari di visita alle persone ricoverate

Ampliamento degli orari di visita negli ospedali di Vercelli e Borgosesia: dal 15 marzo entrano in vigore i nuovi orari di accesso ai reparti di degenza, validi tutti i giorni della settimana. L'orario di visita generale si estende dalle 12 alle 20 per tutti i reparti, consentendo l’accesso di un visitatore alla volta per evitare assembramenti.

A fare eccezione sono: Pronto Soccorso: dalle 13 alle 14 e dalle 18 alle 19 (per i pazienti fragili è autorizzata la presenza di un accompagnatore al di fuori di questi orari, in OBI); Malattie Infettive: dalle 13 alle 14 e dalle 18 alle 19; Rianimazione e Unità terapia intensiva e coronarica: dalle 13 alle 14 e dalle 18 alle 19; Psichiatria – SPDC: dalle 12 alle 13 e dalle 17:30 alle 19 e Cavs di Gattinara: dalle 12 alle 19.

«L’umanizzazione delle cure - spiegano dall'Asl - rappresenta un principio fondamentale per garantire la qualità dell’assistenza sanitaria. In quest’ottica, l’Asl Vercelli ha deciso di ampliare le fasce orarie di visita ai pazienti ricoverati nei presidi ospedalieri di Vercelli e di Borgosesia, con l’obiettivo di ridurre la sensazione di isolamento e favorire il supporto e la vicinanza dei familiari».

Inoltre, in presenza di condizioni di fragilità fisica, psichica o cognitiva, sarà possibile autorizzare la presenza prolungata di un familiare di supporto al di fuori degli orari previsti, previo accordo con il coordinatore infermieristico o il direttore di struttura.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio programma di umanizzazione delle cure promosso da Agenas e condiviso dalla Regione Piemonte, che mira a migliorare il benessere dei pazienti attraverso un’assistenza più attenta alla loro dimensione fisica, sociale e psicologica.

«L’attenzione ai pazienti e ai loro familiari è una priorità per la nostra Azienda - spiega il direttore generale, Marco Ricci -. L’ampliamento degli orari di visita rappresenta un passo concreto per migliorare l’esperienza di cura, permettendo un maggiore coinvolgimento dei caregiver nel percorso assistenziale. Essere vicini ai pazienti significa non solo garantire cure di qualità, ma anche favorire il loro benessere emotivo e psicologico. Questo provvedimento va in questa direzione, offrendo un ambiente ospedaliero più accogliente e attento ai bisogni delle persone».