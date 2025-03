Tre arresti per spaccio di cocaina: in manette un’intera famiglia

Tre persone della stessa famiglia sono state arrestate per spaccio di cocaina, dopo che la Polizia ha scoperto un giro di consegne di stupefacente tra Novara e Vercelli.

L’indagine è partita dopo che la polizia ha notato un giovane fare consegne sospette, intrattenendosi con persone note per essere consumatori di stupefacenti. Il giovane viaggiava tra novarese e vercellese percorrendo fino a 200 km al giorno. Ogni 10 consegne tornava in un’abitazione, dove vivevano i suoi parenti, rispettivamente sorella e cognato. E' così scattata una perquisizione, nel corso della quale gli agenti hanno trovato oltre 50 dosi di cocaina e 5.560 euro in contanti.

I tre sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio.