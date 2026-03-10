Alla vista dei Carabinieri, lanciano la droga dal finestrino

È di giovedì scorso il più recente intervento effettuato dai Carabinieri del Norm della Compagnia di Vercelli in materia di stupefacenti, ulteriore episodio che si inserisce nell’ambito dell’attività di contrasto al fenomeno della diffusione della droga sul territorio provinciale.

I Carabinieri hanno proceduto al controllo di un’autovettura, i cui occupanti, pochi istanti dopo l’Alt intimato dai militari, hanno lanciato dal finestrino un piccolo oggetto, prima di fermarsi. L’oggetto, prontamente recuperato dai militari, risultava essere un involucro di carta bianca contenente sostanza stupefacente del tipo hashish del peso complessivo di circa 28 grammi, immediatamente sottoposta a sequestro. Per il conducente del mezzo è scattata la segnalazione amministrativa.

Un episodio che si interseca in un’azione di prevenzione e contrasto mai sopita, che ha consentito – nelle diverse attività – di arrestare una persona, denunciarne quattro, segnalarne diciassette all’Ufficio Territoriale del Governo, sequestrando complessivamente circa 500 grammi di hashish e marijuana e 55 di cocaina. Oltre all’attività di polizia giudiziaria appena citata, l'impegno dell'Arma ha visto un incremento dei presidi dinamici e una costante attività di interlocuzione con le realtà scolastiche ed educative del vercellese. Il contrasto al fenomeno della diffusione dello stupefacente resta una priorità strategica: i risultati sopra esposti sono esito di un’azione costante e capillare sul territorio svolta ai minori livelli ordinativi. Le attività di controllo proseguiranno, anche sulla base del prezioso contributo dei cittadini, sempre parte attiva nel segnalare situazioni di degrado o attività sospette.