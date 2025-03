Psicologo delle cure primarie: 1.370 pazienti seguiti nel quadrante

Sabato 29 marzo, dalle 9 alle 14, nell’aula magna dell’ospedale Sant’Andrea di Vercelli, si terrà il convegno "Lo psicologo delle cure primarie: il bilancio dei primi due anni nel Piemonte nord orientale", un appuntamento di grande rilievo per il territorio, dedicato all’analisi e alla valutazione del progetto di Psicologia delle Cure Primarie.

Grazie alla stretta collaborazione tra Medici di Medicina Generale, Pediatri di Libera Scelta e Psicologi, il progetto ha consentito di intercettare precocemente il disagio psicologico, offrendo un supporto tempestivo ai pazienti nel loro contesto di vita. L’integrazione tra medico e psicologo si è rivelata cruciale per favorire un accesso diretto all’assistenza psicologica e prevenire la cronicizzazione dei disturbi.

«In questi due anni di attività, il progetto ha costruito una solida rete di collaborazione tra professionisti sanitari, permettendo una gestione efficace e condivisa dei casi clinici - spiega Patrizia Colombari, direttrice della struttura complessa Psicologia dell’Asl Vercelli -. L’approccio multidisciplinare consente di individuare tempestivamente i primi segnali di sofferenza psicologica, garantendo interventi mirati e personalizzati».

L’iniziativa, avviata nel 2023, ha ricevuto un forte sostegno dalla Regione Piemonte, con un finanziamento rinnovato anche per il 2024 e il 2025. «Questo progetto rappresenta un passo fondamentale per migliorare il servizio alla popolazione. La Regione ha creduto fortemente in questa iniziativa, garantendone la continuità e permettendo di consolidare un modello innovativo di assistenza psicologica integrata», dice Marco Ricci, direttore generale dell’Asl Vercelli.

Nel quadrante Nord-Est del Piemonte, l’Asl Vercelli ha svolto un ruolo di coordinamento del progetto e della raccolta dati, evidenziando risultati significativi: in due anni, nelle ASL di Vercelli, Biella, Novara e VCO, sono stati seguiti 1.370 pazienti. Il successo dell’iniziativa ha suscitato crescente interesse a livello nazionale, con l’obiettivo di rendere strutturale la figura dello Psicologo delle Cure Primarie in tutte le Asl.

Il convegno del 29 marzo sarà un’occasione fondamentale per fare il punto sulla Psicologia delle Cure Primarie e confrontarsi sul futuro del progetto, con la partecipazione di esperti e istituzioni del settore.