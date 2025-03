Manda un messaggio di sconforto all'amico. Lo salvano i carabinieri

Ha mandato un messaggio all'amico manifestando - sembra - intenti suicidi. Fortunatamente quest'ultimo l'ha visualizzato subito e ha lanciato l'allarme con tempestività mettendosi in contatto con i Carabinieri della Stazione di Romagnano Sesia.

È quanto sarebbe accaduto, stando alle prime ricostruzioni, nei giorni scorsi tra le province di Vercelli e Biella. In breve tempo, i militari dell'Arma hanno diramato le ricerche per trovare l'uomo (residente nel Vercellese) che, in quel momento, si trovava a bordo di un'auto a noleggio, munita di GPS.

Dapprima è stato geolocalizzato nel parcheggio de Gli Orsi di Biella, poi nel Cossatese, dove i Carabinieri l'hanno raggiunto e calmato fino all'arrivo dei sanitari del 118. In seguito, è stato trasportato in ospedale per l'assistenza del caso.