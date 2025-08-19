Maltempo, danni a Moncrivello

Un violento temporale ha causato danni, nel pomeriggio di martedì 19 agosto, a Moncrivello. Intorno alle 18,30 la squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento Volontario di Santhià è intervenuta sulla SP 45 e in via Fossale nel comune di Moncrivello per la rimozione di alberi pericolanti lungo la sede stradale e di altri che, cadendo, avevano divelto un tetto. Mezzi e personale sono stati impegnati anche nella messa in sicurezza di tetti con tegole pericolanti.

L' intervento della squadra dei Vigili del Fuoco ha permesso il ripristino della viabilità e la messa in sicurezza di tetto e tegole prima che potessero causare qualche ferito.