Scuole elementari "Rodari" e "Regina Pacis", estate di cantieri

Cantieri estivi nelle scuole vercellesi. Nei giorni scorsi sono infatti iniziati i cantieri alla scuola “Gianni Rodari” di via Borsi e alla “Regina Pacis” per i quali sono stati investiti oltre 1.300.000 euro.

Per quanto riguarda la prima, l’Amministrazione, guidata dal Sindaco, Roberto Scheda, aveva completato la progettazione dell’intervento pari a 1.227.498 euro, di cui oltre 1.200.000 euro destinati alla riqualificazione energetica e funzionale dell’edificio. L’intervento prevede, tra le principali opere, l’isolamento termico con il sistema a cappotto, la sostituzione dei serramenti esterni e dei relativi sistemi di schermatura, l’installazione dell’impianto di climatizzazione ibrido in pompa di calore, il rinnovo dei sistemi di illuminazione con tecnologia LED, l’introduzione del sistema di ventilazione meccanica controllata e l’implementazione di tecnologie di building automation per la gestione integrata degli impianti termici ed elettrici.

Parallelamente, il Comune ha ottenuto un contributo di 100.000 euro per la manutenzione straordinaria della Regina Pacis. Le risorse vengono impiegate per il rifacimento del manto di copertura dell’edificio, intervento prioritario ai fini della tutela strutturale e della sicurezza dell’intero immobile. «L’investimento – anticipa l’assessore all’Edilizia Scolastica, Stefano Pasquino – permetterà il rifacimento del manto di copertura dell’edificio». Pasquino sottolinea poi come «prosegue sempre la ricerca di fondi necessari al miglioramento dei nostri istituti. Voglio ringraziare gli uffici perché hanno presentato un progetto valido e meritevole, risultato infatti assegnatario del massimo contributo disponibile».

L’Amministrazione ricorda infine che, a seguito del forte evento meteorologico del luglio 2024, era già stato reperito l’ulteriore finanziamento superiore a 200.000 euro per il rifacimento e l’efficientamento energetico della copertura della Rosa Stampa, a testimonianza di un’azione costante e tempestiva di programmazione e risposta alle esigenze del patrimonio scolastico.