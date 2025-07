Internet a singhiozzo in Valsesia, interrogazione in Regione

La consigliera del Partito Democratico Simona Paonessa ha presentato un’interrogazione alla Giunta che mira a trovare una soluzione all’assenza di copertura telefonica e al digital divide che affligge molti comuni montani della regione e della provincia. «Per digital divide intendiamo la disparità di accesso e utilizzo di tecnologie internet tra diversi gruppi di persone - spiega -. Un problema da non sottovalutare, insieme alla scarsa copertura telefonica in alcune aree montane e interne, che genera non pochi problemi ad abitanti, turisti e sindaci del territorio. A maggior ragione in un’area prettamente montana dove le incombenze possono presentarsi in modo più frequente e gravoso, in caso di emergenza o di interventi di soccorso, è essenziale garantire agli Amministratori locali e ai cittadini tempestive comunicazioni. Inoltre, questa carenza di connessione internet e telefonica, può rappresentare un grande disincentivo per nuovi eventuali abitanti di queste aree, nuovi insediamenti produttivi e turisti».

«Ho dunque interrogato la Giunta per capire quali azioni abbia intenzione di mettere in atto per migliorare la copertura di quelle aree. Lo stesso studio di Uncem, Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani, ha dimostrato come un numero preoccupante di comuni non abbiano adeguati sistemi di copertura per la rete e la telefonia mobile, di cui molti nella nostra provincia. Parliamo spesso di spopolamento delle aree interne e montane senza mettere in campo politiche efficaci, per questo è fondamentale queste aree siano valorizzate con servizi e opportunità», conclude la consigliera Pd.