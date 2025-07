Bike sharing a Santhià: ecco dove saranno le postazioni per le bici

È stato presentato il nuovo progetto di bike sharing elettrico che vedrà l’installazione, entro le prossime settimane, di sei stazioni per biciclette a pedalata assistita sul territorio comunale di Santhià. L’iniziativa, promossa grazie al coordinamento della Provincia di Vercelli e in collaborazione con la società Vaimoo, rientra in un più ampio programma nazionale e regionale che prevede il finanziamento di progetti sperimentali per incentivare la sharing mobility nei territori. Le sei stazioni saranno posizionate in punti strategici della città, per favorire gli spostamenti quotidiani, supportare i pendolari e offrire un’alternativa concreta e sostenibile. Le postazioni previste saranno collocate in: viale IV Novembre, piazza Aldo Moro 3, corso S. Ignazio (fronte Eurospin), via Nobel (angolo via Garibaldi), piazza Silvio Pellico (angolo corso Sempione); corso Aosta 20.

Il comune di Santhià, nel condividere il progetto “Sharing Mobility ATAP-Vercelli” si è impegnato a concedere l’occupazione a titolo gratuito delle aree pubbliche individuali per l’installazione delle postazioni.

«Questo progetto nasce dall’esigenza di offrire un servizio in più ai cittadini, pensato in particolare per i tanti pendolari, studenti e lavoratori che ogni giorno si muovono all’interno della città – aggiunge il sindaco Angela Ariotti -. Le sei stazioni sono distribuite in punti opposti del territorio proprio per rendere più facili e veloci gli spostamenti e rispondendo a bisogni reali della comunità.»

«Si tratta di un’opportunità concreta – aggiunge il vicesindaco Mattia Beccaro -. Un servizio pensato per i santhiatesi, ma soprattutto per chi si muove per studio o lavoro. Un modo pratico per attraversare la città, risparmiando tempo, in modo sostenibile e accessibile a tutti. Questo progetto è un tassello in più per una città più attenta alle esigenze dei suoi cittadini.»

Il Comune, insieme ai partner coinvolti, comunicherà nei prossimi giorni le modalità di utilizzo del servizio e le istruzioni per il noleggio, in modo da garantire un accesso semplice e immediato a tutti.

L’Amministrazione Comunale ringrazia la Provincia di Vercelli e la società VAIMOO per l’impegno dimostrato, e conferma la propria disponibilità a promuovere progetti che valorizzano l’innovazione e il rispetto dell’ambiente