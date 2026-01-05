«C'è una volpe da salvare...»

Insolito intervento, dei Vigili del Fuoco, nella serata di sabato, a Santhià. Il personale del distaccamento volontario è stato chiamato per recuperare una volpe che, ferita a una zampa, si era rifugiata all'interno di uno dei negozi del centro commerciale Ipparco.

L'animale, il bellissimo esemplare ritratto nella foto con uno dei Vigili del Fuoco che si è occupato del suo recupero, è stato soccorso e messo in sicurezza e, successivamente, affidato al centro Cascina Miletta che si occupa di recuperare la fauna selvatica.