Cronaca | 05 gennaio 2026, 08:41

«C'è una volpe da salvare...»

Santhià, intervento dei Vigili del Fuoco all'interno di un negozio del centro commerciale

Insolito intervento, dei Vigili del Fuoco, nella serata di sabato, a Santhià. Il personale del distaccamento volontario è stato chiamato per recuperare una volpe che, ferita a una zampa, si era rifugiata all'interno di uno dei negozi del centro commerciale Ipparco. 

L'animale, il bellissimo esemplare ritratto nella foto con uno dei Vigili del Fuoco che si è occupato del suo recupero, è stato soccorso e messo in sicurezza e, successivamente, affidato al centro Cascina Miletta che si occupa di recuperare la fauna selvatica.

