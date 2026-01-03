Scontro auto - camper, conducente intrappolato nell'auto fuori strada

Un'utilitaria è finita fuori strada in un campo dopo uno scontro con un camper avvenuto sulla Sp30, nel comune di Tronzano. Il sinistro è avvenuto intorno alle 15,15, in direzione Ronsecco: per i soccorsi è stato necessario l'intervento della squadra dei Vigili del Fuoco del Distaccamento Volontario di Santhià che, collborando con il personale sanitario del 118, ha estratto una persona rimasta bloccata nell'auto finita fuori strada.

Successivamente il personale si è occupato della messa della vettura, alimentata a Gpl.

Sul posto presenti i Carabinieri di Arborio per gli accertamenti e la gestione della viabilità e il personale sanitario.