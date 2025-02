Peggiora la qualità dell'aria: in città scattano semaforo arancione e divieti

Peggiora la qualità dell'aria e il Comune, per la giornata oggi il «cruscotto» passa all'allerta arancione. Nella giornata di martedì 25 e mercoledì 26, fino alla prossima rilevazione del pm 10, entrano dunque in vigore le misure che prevedono il divieto di circolazione veicolare dalle 8,30 alle 18,30 del sabato e dei giorni festivi per tutti i veicoli con motore diesel, adibiti al trasporto persone, con omologazione uguale a euro 3 e ad euro 4; divieto di circolazione veicolare dalle 8,30 alle 18,30 di tutti i giorni, festivi compresi, per tutti i veicoli con motore diesel, adibiti al trasporto persone, con omologazione uguale a euro 5; divieto di circolazione veicolare dalle 8,30 alle 12,30 del sabato e dei giorni festivi per tutti i veicoli con motore diesel, adibiti al trasporto merci, con omologazione uguale a euro 3 e a euro 4.

leggi QUI tutte le misure previste