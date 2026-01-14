Lavori e cantieri sulla linea, modifiche alla circolazione tra Santhià e Novara

Modifiche alla circolazione dei treni per consentire interventi propedeutici all’attrezzaggio del sistema ERTMS (European Rail Transport Management System), il più evoluto apparato per la supervisione e il controllo del distanziamento dei treni. Per agevolare le attività di cantiere, nei fine settimana la circolazione ferroviaria sarà interrotta tra Santhià e Novara. nei fine settimana del 17/18 e 24/25 gennaio.

Regionale di Trenitalia ha riprogrammato il servizio con bus dedicati tra Santhià e Novara a servizio delle linee Torino Porta Nuova–Milano Centrale e Ivrea–Novara. Sui bus non è ammesso il trasporto bici e non sono ammessi animali di grossa taglia eccetto i cani da assistenza.

È possibile consultare la sezione “Infomobilità” su sito e app Trenitalia, chiamare il call center gratuito 800 89 20 21 e rivolgersi al personale di stazione, presente quest’estate con un presidio più numeroso. I viaggiatori saranno anche informati tramite sms, e-mail e notifiche su app. I clienti del Regionale possono ricevere sms ed e-mail grazie al biglietto digitale acquistabile anche in tutte le biglietterie di stazione. Inoltre, è possibile attivare, tramite App Trenitalia, le notifiche Smart Caring.

Intanto, dalla giornata di martedì, è in vigore l'ordinanza emessa dal Comune di Santhià per consentire l'avvio dei lavori di riqualificazione del fabbricato che ospita la stazione. L'intervento, oggetto di ripetuti botta e risposta tra Comune e Rfi, comprende la sistemazione di atrio, zona biglietteria, servizi igienici, tetti e serramenti. Previsto anche un intervento sulla piazza ma con tempistiche successive. Dalla stazione di Santhià transitano ogni giorno circa 5000 pendolari e i lavori dovranno seguire un rigido protocollo di sicurezza.