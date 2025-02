Sicurezza e prevenzione incendi: serata aperta a tutti al teatro Civico

“Resistenza al fuoco strutturale e protettivi antincendio: valutazioni tecniche/pratiche e il caso del collasso delle Torri Gemelle di New York”: è il tema dell’incontro aperto al pubblico, organizzato dall’Ordine degli Architetti P.P.C di Vercelli in collaborazione con il Comune di Vercelli e con PrevenzioneIncendItalia. L’appuntamento, che ha il patrocinio del Collegio dei Geometri di Vercelli, dell’Ordine dei Periti industriali di Biella e Vercelli e dell’Ordine degli Architetti di Novara e del Verbano Cusio Ossola, è per martedì 4 marzo dalle 14.30 alle 18.30 al Teatro Civico di Vercelli. Il primo intervento, dopo i saluti istituzionali, sarà a cura del Comandante dei Vigili del Fuoco di Vercelli Ing. Claudio Giacalone che interverrà sulla “Strategia di resistenza al fuoco secondo il Codice di prevenzione incendi: il Capitolo S.2”. A seguire prenderà la parola il dottor Marco Antonelli che parlerà di “protettivi antincendio: prestazioni al fuoco e degrado nel tempo”. Dopo una breve pausa, affronterà lo specifico caso delle Torri Gemelle e del giorno che ha cambiato la storia.

Ad aver organizzato l’incontro è stato l’Ordine degli Architetti di Vercelli: “Il tema della sicurezza e della prevenzione incendi è fondamentale – dichiara il Presidente Marina Martinotti – sia per i tecnici che se ne occupano nello specifico, ma anche per tutti coloro che svolgono una qualsiasi progettazione architettonica. L’architetto, infatti, può rivestire un ruolo chiave nel rendere un progetto conforme alla legislazione di prevenzione incendi. L’incontro inoltre avrà una fondamentale importanza storica e andrà ad analizzare lo specifico caso delle Torri Gemelle, nel giorno più lungo della storia. Un tema ovviamente fondamentale anche per i geometri e per i periti industriali. Ma anche per il pubblico che potrà seguire l’incontro e che invito a partecipare”.