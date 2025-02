Comune, entra in giunta Maria Grazia Ennas

È entrata in carica oggi, venerdì 28 febbraio, Maria Grazia Ennas, nuova assessore della giunta guidata dal sindaco, Roberto Scheda. Subentra a Martina Locca che, al termine del Consiglio comunale di giovedì , ha rassegnato le dimissioni per motivi professionali. «Ringrazio l'assessore Locca per l'impegno profuso in questi mesi nei quali si è impegnata anche come capo di gabinetto del presidente della Provincia e apprezzo la correttezza e l'onestà mostrata verso l'ente», è stato il saluto del sindaco .

Maria Grazia Ennas, 51 anni, avvocato penalista, già primo cittadino di Stroppiana, assume il ruolo di assessore all’Istruzione e Merito - Lavoro e Formazione. Nelle sue deleghe sono compresi anche l’orientamento scolastico, gli asili nido, le politiche giovanili, le pari opportunità, l’ufficio Europa e bandi e i Rapporti con Enti e Istituzioni.

Il sindaco, oltre alla Cultura e all’Università, coordinerà la Comunicazione.