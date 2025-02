Martina Locca lascia la Giunta: al suo posto Maria Grazia Ennas

Novità in casa di Fratelli d'Italia e, di conseguenza, all'interno dell'amministrazione comunale. Martina Locca, dallo scorso luglio assessore all'Istruzione, alla Comunicazione, alle Politiche giovanili, alla Formazione e lavoro lascia l'incarico in giunta. «Rassegnerò le dimissioni a fine mese per continuare a svolgere al meglio la mia attività di capo di gabinetto del presidente della Provincia, Davide Gilardino, che seguirò anche nel nuovo incarico in Anci», dice.

Al suo posto Maria Grazia Ennas, avvocato penalista, componente della direzione provinciale di FdI e amministratrice di lungo corso a Stroppiana, dove è stata più volte sindaco e assessore, e in Provincia.

«E' un incarico che accetto con grande senso di responsabilità, mettendo a disposizione la mia esperienza e continuando a lavorare nel solco delle iniziative già tracciate in questi mesi», spiega Ennas. Spazio Gioin, iniziative culturali per i giovani, rapporto con il mondo della scuola e delle istituzioni culturali cittadine.

Intanto cresce di un'unità anche il gruppo consiliare: Valter Ganzaroli chiude l'esperienza nella lista “La città ai cittadini" che aveva sostenuto la candidatura di Carlo Olmo a sindaco e passa a Fratelli d'Italia «che rappresenta il campo politico nel quale mi riconosco - dice -, così come condivido la linea di Governo della presidente Giorgia Meloni».

Ad annunciare le novità il commissario del partito, Davide Gilardino, presidente della Provincia, il capogruppo Giorgio Malinverni e il presidente del Consiglio comunale, Romano Lavarino.

«Abbiamo condiviso con il sindaco tutti i passaggi - assicura Gilardino -: FdI sente la responsabilità di essere la forza trainante di quest'amministrazione: ringrazio tutti per il lavoro svolto e l'impegno che coinvolge l'intero gruppo».