Truffa dello specchietto sventata: grazie ai carabinieri e agli asiglianesi

C'è stata la mobilitazione di diversi asiglianesi, nel pomeriggio di giovedì 27 febbraio, a supporto delle forze dell'ordine intervenute per la segnalazione di una truffa che si era appena consumata ai danni di una donna del 1944. Con la scusa del falso incidente, due persone, un uomo e una donna, presentatisi come marito e moglie, avevano convinto la malcapitata a versare 150 euro di risarcimento per un danno che, in realtà, non aveva fatto.

A sventare il colpo una pattuglia di carabinieri di Desana, in servizio in paese: da una prima ricostruzione degli eventi, alla vista delle forze dell'ordine, l'uomo ha pensato di dileguarsi rapidamente ma, grazie alle foto scattate da alcuni asiglianesi è stato identificato e fermato, mentre la donna, subito fermata, ha riconsegnato il denaro: per i due sono comunque scattate le manette. In un post su una pagina social molto seguita del paese, il sindaco Lillo Bongiovanni ringrazia i Carabinieri, il comandante Emilio Farina per la puntuale operatività messa in campo anche in quest'occasione e i compaesani che, vedendo l'uomo allontanarsi, hanno scattato fotografie utili a identificarlo.