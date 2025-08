Santi Pietro e Paolo, al via l'ampliamento del Pronto soccorso

Con un investimentodi 490 mila euro di fondi Pnrr, hanno preso il via lunedì i lavori di ampliamento del Pronto soccorso dell’ospedale Santi Pietro e Paolo di Borgosesia. Obiettivo dell’intervento è di ridisegnarne gli spazi per renderlo più ampio, funzionale e rispondente alle esigenze dell’utenza, oltre a permettere anche al personale di operare in piena sinergia.

L’intervento coinvolge complessivamente nove locali per un totale di 160 metri quadri e prevede la realizzazione di un’area esclusiva per i pazienti in osservazione breve intensiva, dotata di 4 posti letto e di uno spazio dedicato agli operatori, oltre a un nuovo ingresso riservato ai parenti dei defunti con un proprio corridoio per poter accedere alle camere ardenti. In contemporanea, nell’area al piano seminterrato, troveranno spazio anche un locale per la Caposala, uno per gli operatori addetti all’osservazione dei pazienti in OBI, oltre a nuovi servizi igienici distinti per gli utenti del pronto soccorso e per quelli delle camere ardenti.

La presentazione degli interventi si è tenuta nella mattinata di lunedì 4 agosto all’ospedale Santi Pietro e Paolo alla presenza delle autorità militari e religiose e degli Amministratori dei Comuni di Borgosesia, Rossa, Vocca, Valduggia, Portula, Coggiola, Serravalle, Rovasenda, Sostegno, Crevacuore, Scopello, Varallo e Ailoche.

“Siamo felici di poter dare il via ai lavori al Pronto soccorso dell’ospedale di Borgosesia – ha commentato il direttore generale Marco Ricci – Un intervento importante e molto atteso che potenzia il presidio e va nell’ottica di migliorare l’accoglienza e l’esperienza di cura per gli utenti che vi si recano per far fronte a situazioni di emergenza, che sono in continua crescita. Nel 2024 infatti la Struttura aveva superato i 19.000 accessi e nel 2025 è destinata a raggiungere i 20.000 pazienti assistiti. Numeri che confermano che il Pronto soccorso del Santi Pietro e Paolo rappresenta un punto di riferimento fondamentale per tutta la Valsesia e la Valsessera”.

Come ha ricordato il responsabile, dottor Matteo Brustia, nel periodo di attività del cantiere il Pronto soccorso di Borgosesia continuerà a lavorare regolarmente. Il termine dei lavori, che vedono un investimento complessivo di oltre 490.000 euro da Fondi PNRR, è previsto per fine 2025.