Cronaca | 23 novembre 2025, 09:41

Fiamme al tetto di una palazzina: momenti di paura a Guardabosone

Tre squadre dei Vigili del Fuoco impegnate; cause in fase di accertamento

Complesso intervento dei Vigili del Fuoco nella giornata di sabato, per un incendio che ha coinvolto per intero il tetto di una palazzina di tre piani a Guardabosone.

Dalle 12 una squadra di Vigili del Fuoco del distaccamento di Varallo, una del distaccamento volontario di Ponzone e una proveniente da Vercelli con l'autoscala sono state impegnate negli interventi di contenimento, spegnimento e messa in sicurezza dell'area, anche per evitare che le fiamme si propagassero ai tetti limitrofi.
Sul posto sono intervenuti anche personale sanitario e il sindaco di Guardabosone: per fortuna nessuno è rimasto coinvolto nell'incendio né ha riportato conseguenze. Le cause dell'incendio sono ancora in fase di accertamento.

