Fiamme al tetto di una palazzina: momenti di paura a Guardabosone

Complesso intervento dei Vigili del Fuoco nella giornata di sabato, per un incendio che ha coinvolto per intero il tetto di una palazzina di tre piani a Guardabosone.

Dalle 12 una squadra di Vigili del Fuoco del distaccamento di Varallo, una del distaccamento volontario di Ponzone e una proveniente da Vercelli con l'autoscala sono state impegnate negli interventi di contenimento, spegnimento e messa in sicurezza dell'area, anche per evitare che le fiamme si propagassero ai tetti limitrofi.

Sul posto sono intervenuti anche personale sanitario e il sindaco di Guardabosone: per fortuna nessuno è rimasto coinvolto nell'incendio né ha riportato conseguenze. Le cause dell'incendio sono ancora in fase di accertamento.