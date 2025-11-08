Nuovo parcheggio nell'area ex Cerina

Il Comune di Borgosesia si è aggiudicato un finanziamento regionale di 250mila euro per la realizzazione di un nuovo parcheggio nell’ex area Cerina: «Un finanziamento importante, che ci è stato annunciato in questi giorni – commenta con soddisfazione il sindaco Fabrizio Bonaccio – frutto dell’ottimo lavoro del nostro ufficio tecnico, che centra l’importante obiettivo di ottenere fondi per la rigenerazione urbana: potremo recuperare l’ex area Cerina, abbattendo il vecchio fabbricato produttivo ormai abbandonato e riscattando così un gradevole spazio che si affaccia su Borgosesia e sull’area demaniale del Sesia, restituendolo alla fruizione dei cittadini».

Il nuovo parcheggio che verrà realizzato disporrà di una quarantina di stalli per automobili, due posti riservati a disabili e una dozzina di stalli per mezzi a due ruote: «L’importo complessivo per i lavori sarà di 600mila euro, il finanziamento regionale ne copre quasi la metà e dunque siamo molto orgogliosi di essercelo aggiudicato – commenta ancora il Sindaco – ora partiranno le operazioni previste per legge per l’aggiudicazione dei lavori e poi procederemo, per poter arrivare quanto prima alla realizzazione del progetto, che prevede anche la piantumazione di essenze arboree e l’installazione di punti luce che garantiranno la sicurezza anche nelle ore notturne».

Il finanziamento rientra in un piano regionale che ha destinato oltre 20 milioni di euro a progetti strategici volti a migliorare la sicurezza e la qualità della vita all’interno dei Comuni piemontesi: «Ringrazio il presidente Cirio e l’assessore Marco Gabusi per l’attenzione costante che riservano al nostro Comune – conclude Bonaccio – siamo grati del rapporto di grande collaborazione nato con l’istituzione regionale, che si traduce in un dialogo aperto e fruttuoso a vantaggio dei nostri cittadini, per i quali siamo impegnati a rendere sempre migliori e fruibili gli spazi e i servizi della città».