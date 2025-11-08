Rete ultraveloce: ancora problemi per i ripristini stradali

Una nuova contestazione è stata inviata, nella mattinata di venerdì, dal Comune di Borgosesia a FiberCop, per segnalare ripristini non adeguati agli standard richiesti indicati dal Comune dopo i lavori per la posa della fibra ottica nelle frazioni basse di Borgosesia, oltre che nelle zone di Montrigone, Via Vecchia per Grignasco e frazioni alte.

«Purtroppo il tema dei ripristini continua a essere una spina nel fianco – dice il sindaco Fabrizio Bonaccio – e ancora oggi siamo dovuti intervenire con un richiamo a FiberCop: finché non saremo soddisfatti dei lavori eseguiti, non concederemo nuove autorizzazioni per installare la fibra ottica sul territorio di Borgosesia».

Bonaccio sottolinea, comunque, che FiberCop si è anche attivata con successo nella risoluzione di altre criticità: «Abbiamo registrato con soddisfazione la decisione di FiberCop, successiva all’incontro avuto in aprile qui in Comune, di assegnare l’appalto per il ripristino di alcune zone alla ditta Sirti, che ha eseguito lavori a regola d’arte – sottolinea il sindaco – esattamente corrispondenti alle nostre richieste: avremmo auspicato che la stessa attenzione fosse riservata a tutte le aree di Borgosesia dove è stata posata a fibra, ma così purtroppo non è stato».

L’auspicio è che FiberCop si attivi per far intervenire la nuova ditta anche sui ripristini non eseguiti correttamente, in modo da completare correttamente gli interventi pattuiti e poter sbloccare nuove installazioni: «Ribadisco quanto già ho avuto modo di dire – conclude il sindaco –: la rete veloce è importante per garantire ai cittadini di Borgosesia l’accesso alle più moderne modalità di utilizzo di internet, ma è necessario che chi la installa rispetti gli accordi fissati affinché i ripristini viari siano eseguiti con perizia, nel rispetto del decoro urbano e della sicurezza per gli utenti della strada. Confido che Fibercop si attivi quanto prima per uniformare gli interventi in modo che risultino tutti in linea con la qualità richiesta».

