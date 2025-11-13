Nuovi Carabinieri in servizio a Vercelli e Borgosesia

Il Comando Provinciale di Vercelli ha ricevuto nuovi Carabinieri in assegnazione: i militari provengono dalle Scuole Allievi Carabinieri di Reggio Calabria, Torino e Iglesias. Di età compresa tra i 20 e i 24 anni, hanno provenienze, titoli di studio e interessi diversificati che costituiscono un valore aggiunto; alcuni sono alla prima esperienza militare, pochi hanno già “vissuto” l’Arma perché figli o fratelli di militari in servizio o in pensione.

Al termine del percorso didattico-formativo e dopo aver prestato giuramento di fedeltà alla Repubblica, i neo-Carabinieri sono stati destinati alle Stazioni dell’Arma dislocate sul territorio provinciale, dove andranno a integrare e rafforzare i presidi esistenti, contribuendo al potenziamento delle attività di controllo del territorio e di tutela della sicurezza pubblica. Il Comandante Provinciale ha rivolto un sentito augurio di buon lavoro, esortandoli a operare con dedizione, professionalità ed entusiasmo, nel pieno rispetto dei valori e delle tradizioni che da sempre contraddistinguono l’Arma dei Carabinieri. Ha inoltre richiamato l’importanza di mantenere un costante rapporto di vicinanza con le comunità presso le quali saranno impiegati, improntato a disponibilità, educazione e compostezza. I giovani militari, sono stati affidati alla guida esperta dei Comandanti di Stazione e si sono dimostrati sin da subito desiderosi di conoscere il territorio del quale sono stati posti a presidio e di accrescere il loro patrimonio formativo con esperienze professionali maturate sul campo.