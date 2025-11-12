Copertura "a rischio": intervengono i Vigili del Fuoco

E' stato necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco, intorno alle 13 di martedì, per mettere in sicurezza alcuni elementi di copertura che si erano staccati dal tetto di una palazzina in centro, a Borgosesia. La squadra del distaccamento di Varallo è intervenuta con l'ausilio della piattaforma aerea, occupandosi ella messa in sicurezza della viabilità pedonale e veicolare.