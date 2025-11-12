Copertura "a rischio": intervengono i Vigili del Fuoco

E' stato necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco, intorno alle 13 di martedì, per mettere in sicurezza alcuni elementi di copertura che si erano staccati dal tetto di una palazzina in centro, a Borgosesia. La squadra del distaccamento di Varallo è intervenuta con l'ausilio della piattaforma aerea, occupandosi ella messa in sicurezza della viabilità pedonale e veicolare.
In Breve
sabato 08 novembre
venerdì 31 ottobre
martedì 28 ottobre
venerdì 24 ottobre
sabato 18 ottobre
mercoledì 08 ottobre
lunedì 06 ottobre
lunedì 15 settembre
sabato 13 settembre