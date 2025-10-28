Sanità, Riboldi torna in Valsesia per incontrare i sindaci

Il 29 ottobre l’assessore regionale alla Sanità, Federico Riboldi, sarà a nuovamente Borgosesia per incontrare i sindaci del Distretto Nord della Provincia di Vercelli e fare il punto sullo stato d’avanzamento dell’applicazione del Piano proposto dalla Direzione Generale dell’Asl Vc per l'ospedale Santi Pietro e Paolo, approvato dalla Giunta Regionale.

«Con la precisione che è necessaria visto che si parla di Sanità, l’assessore Riboldi mi ha appena chiamato per confermare l’appuntamento fissato a luglio – annuncia il sindaco di Borgosesia, Fabrizio Bonaccio – ci vedremo pertanto mercoledì 29 ottobre, insieme a tutti gli amministratori pubblici del territorio, per verificare a che punto sia l’avanzamento del piano: sarà presente il direttore generale dell’Asl Vc, Marco Ricci, che ci informerà circa i progressi effettuati nella concretizzazione del piano per il miglioramento del servizi nel nostro ospedale. Non solo i lavori al Pronto Soccorso – aggiunge Bonaccio – ma anche l’implementazione degli ambulatori specialistici e del loro orario, che era in calendario entro fine 2025».

In attesa di ricevere i dati ufficiali da Asl Vc e Regione, Bonaccio quotidianamente veridica di persona la situazione dell’ospedale, ascoltando i cittadini e visitando la struttura: «L'impressione che ricevo sia dagli utenti che da coloro che lavorano al Santi Pietro e Paolo è di un ospedale molto attivo e operativo: ci sono varie tipologie di laboratori, che offrono un numero elevato di prestazioni:l’ambulatorio di ago aspirato, quello di chirurgia della mano, quello di gastroenterologia: servizi con un’intensa attività. Parlando con gli operatori – aggiunge Bonaccio – ne ho rilevato la soddisfazione: parlano di una svolta nella capacità operativa dell’ospedale. Direi dunque che ci sono tutti elementi per ben sperare, ma aspettiamo il 29 per avere numeri concreti su cui ragionare: da parte mia, continuo a vigilare per garantire ai cittadini borgosesiani e a tutti i valsesiani un servizio efficiente e puntuale».