Nuovo impianto multisport nell'area di via Baracca

Il Comune di Vercelli ha ottenuto 200.000 euro per riqualificare l’area di via Baracca nel quartiere Aravecchia. Il finanziamento, arrivato da “Sport e Salute”, società che collabora con il ministero delle Finanze, è stato possibile grazie alla seconda posizione su 85 ottenuta nel bando “Sport illumina”. Quest’ultimo ha come obiettivi: riqualificare aree periferiche, incentivare la pratica sportiva e l’inclusione sociale in contesti difficili offrendo opportunità di benessere, rigenerare il contesto urbano, offrire opportunità alle nuove generazioni in zone svantaggiate creando luoghi attrattivi per i ragazzi e trasformare spazi oggi inutilizzabili in luoghi di incontro, socializzazione capaci di migliore la qualità di vita dei cittadini.

«La società “Sport e Salute” costruirà un impianto multi-sport da zero - anticipa l’assessore all’Ambiente con delega all’impiantistica sportiva, Antonio Prencipe -. La stessa azienda si occuperà anche della manutenzione per i successivi sei anni. Voglio dunque fare i complimenti agli uffici per aver preparato la domanda, in modo rapido e certosino, per assicurarsi questo importante finanziamento».