Ottimi piazzamenti per l'amazzone vercellese Adelaide Bremide

È stato un fine settimana ricco di soddisfazioni quello passato, per Adelaide Bremide, giovanissima amazzone vercellese.

Nella splendida cornice del maneggio “Le Siepi” di Lido di Savio, immerso nella Pineta di Cervia, Adelaide ha partecipato al Concorso Nazionale A (cinque stelle).

In sella ai suoi due cavalli Jolie Coeur e Brunello Z ha gareggiato nelle categorie 110 e 115 metri ostacoli con gare a tempo, a fasi alterne e a punti e in tutte ha ottenuto degli ottimi piazzamenti.

Il concorso si aggiunge ai precedenti disputati in questa stagione, il Concorso Nazionale Fiera Cavalli di Verona e il Concorso Internazionale 5 stelle di Arezzo dove, nonostante un infortunio, ha onorato il proprio impegno con grinta e dedizione.

In forza alla scuderia J&G di Cavaglià e allenata da Claudio Falco, Adelaide sarà ancora impegnata in gare e concorsi prima di un po’ di meritato riposo estivo.