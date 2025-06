Piano asfaltature: dai Cappuccini all'Isola, 70 le vie interessate

Dai Cappuccini, al centro storico, dall’area industriale a corso Torino, passando per il rione Isola e corso Italia. Sono quasi 70 le vie interessate al piano di ripristino “siglato” fra il Comune di Vercelli e Tim. In questi giorni gli operai si metteranno al lavoro e, secondo il crono-programma presentato da Fibercop (la ditta incaricata dall’azienda di telecomunicazioni, nda), termineranno entro ferragosto 2025.

«Il piano di asfaltature, che prende avvio in queste ore, non nasce oggi - sottolineano il sindaco, Roberto Scheda, e l’assessore alla Viabilità, Paolo Campominosi -. Dietro questo risultato c’è un lavoro iniziato quasi un anno fa, fatto di incontri tecnici, sopralluoghi, progettazione e mediazione. È un lavoro silenzioso, paziente, ma concreto».

Campominosi spiega che «uno degli ostacoli principali, che abbiamo affrontato, è stato il risultato dei lavori da parte dei gestori di sottoservizi fra cui appunto TIM. Sbloccare questa situazione, mettere attorno a un tavolo Amministrazione e azienda, arrivando a un accordo operativo, è stato un passaggio tutt’altro che scontato. Nessuno, negli ultimi anni, c’era infatti mai riuscito. Per questo motivo, insieme al sindaco, ringrazio gli uffici competenti per il lavoro svolto».

Al rione Cappuccini i ripristini interesseranno per esempio: corso Giovanni Paolo II, via Thaon de Revel, via Prarolo, via Castigliano, via Necco, via Carengo, via Lamarmora e via del Vezzolano. Al rione Isola, invece, gli operai lavoreranno in via Trieste, via Polonia e via Egitto. Campominosi sottolinea come «l’accordo con TIM è un ottimo risultato che non si vedeva da tempo e che permetterà di asfaltare strade restituendo quindi sicurezza e decoro». Poi aggiunge: «Stiamo intervenendo per sanare un’eredità pesante: la mancata manutenzione e la scarsa attenzione ai ripristini seguenti gli interventi operati da altri soggetti».

Nel piano rientrano pure l’area dell’ospedale Sant’Andrea con via Paggi, via Fulvio Testi così come il centro con via Dante, vicolo San Salvatore e via Duchessa Jolanda senza dimenticare corso Italia.

«Negli ultimi 10 anni le strade sono state trascurate, causando i disagi che oggi tutti noi vediamo e tutti noi subiamo. Oggi - conclude Campominosi - con il piano di asfaltature del Comune e gli interventi di ripristino da parte di ASM e TIM, cominciamo a risolvere i problemi».