Via Cagna riapre, conclusi i lavori di rifacimento

Dopo circa un mese di lavori per il rifacimento del fondo in porfido, via Cagna è nuovamente transitabile.

«La riapertura di via Cagna rappresenta un passaggio importante per il ritorno alla piena fruibilità di una porzione significativa del centro - dichiara l'assessore alla Viabilità, Paolo Campominosi -. Il cantiere prosegue secondo la programmazione stabilita e si sposterà verso via Vallotti per consentire il completamento degli interventi previsti».

I lavori subiranno una pausa nel periodo estivo e riprenderanno regolarmente nel mese di settembre.

«L’intervento di riqualificazione di questo spazio si inserisce in un programma complessivo di rigenerazione urbana - sottolinea l’assessore ai Lavori Pubblici, Massimo Simion -, finalizzato a garantire, attraverso la valorizzazione dello spazio pubblico, una migliore qualità dell’abitare».