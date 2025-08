Colpita dall'elica della barca: vercellese in prognosi riservata

È stata trasportata al Cto di Torino con l'elisoccorso la vercellese di 60 anni che, intorno alle 16 di oggi, 3 agosto, è rimasta ferita al Lago di Viverone.

La dinamica dell'incidente è in fase di accertamento ma stando alle prime ricostruzioni la donna si trovava in barca, condotta dal marito di 62 anni, assieme ad altre persone, quando all'improvviso sarebbe finita fuori bordo per cause al vaglio delle forze dell'ordine e sarebbe stata colpita dall'elica di un'imbarcazione.

A causa dell'urto avrebbe riportato un trauma al braccio sinistro, oltre ad alcune fratture e tagli. In breve tempo, è giunto il personale sanitario del 118 per la prima assistenza. Sul posto anche i Carabinieri di Cavaglià per la raccolta dei rilievi. La prognosi resta al momento riservata.