Uomo travolto e ucciso da un treno tra Novara e Vercelli

Tragedia a Novara, dove nel primo pomeriggio un uomo di circa 50 anni è stato travolto e ucciso da un treno al passaggio a livello di via Marconi. Non si conoscono al momento i dettagli dell’accaduto. Sul posto vigili del fuoco, personale di Rfi, del 118 e la polizia stanno effettuando gli accertamenti per ricostruire l’accaduto.

Il convoglio che ha travolto il 50enne percorreva la tratta Milano-Torino: è stato bloccato per consentire il recupero della salma e l'identificazione della vittima. Il treno era diretto verso il capoluogo regionale e i passeggeri sono stati trasbordati a Vercelli su tre pullman.