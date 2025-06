Raccolta firme contro l’utilizzo del Glifosato

Giovedì, il pubblico presente in Consiglio comunale

Il “Coordinamento No Glifosato Vercelli” avvia la raccolta firme congiunta contro l’utilizzo del Glifosato per la cura del verde nella città di Vercelli. Evento di lancio il 4 luglio alle 18

Come avevamo anticipato nelle scorse settimane, era evidente l’intento dell’Amministrazione Scheda di reintrodurre, dopo quasi dieci anni, l’utilizzo di prodotti fitosanitari a base di Glifosato per la cura del verde pubblico nella città di Vercelli.

Tale scelta si è concretizzata con il voto del consiglio comunale del 26 giugno, nel corso del quale la maggioranza ha approvato la proposta della Giunta di dare il via libera al nuovo Piano di Utilizzo dei Prodotti Fitosanitari, che include tra i prodotti utilizzabili proprio quelli a base di Glifosato.

Ricordiamo che diversi studi scientifici hanno dimostrato i danni che tale prodotto può causare alla salute e all’ambiente, con potenziali effetti cancerogeni dimostrati.

Lo stesso Sindaco Scheda, che in passato aveva contrastato questa possibilità quando si trovava in minoranza, e la sua maggioranza, hanno quindi messo da parte il percorso avviato dal 2016 e portato avanti da amministrazioni di colore politico diverso, con il quale si era scelto di abbandonare questo principio attivo per utilizzare tecniche e prodotti più sostenibili, a tutela della salute e dell’ambiente.

Il Coordinamento No Glifosato Vercelli – che mette insieme partiti politici, movimenti civici e associazioni - avvierà quindi da oggi una raccolta firme estesa in tutta la città per contrastare con forza questa decisione.

Sarà possibile sottoscrivere la petizione sia in presenza, in gazebo pubblici che organizzeremo dai prossimi giorni, che online, sin da ora al link: https://forms.cloud.microsoft/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAAN__vuEocxUME9ROEM3TzkyVVpJU0MzSTlCSlczTlBEMC4u

L’evento di lancio della raccolta firme si terrà il 4 luglio alle ore 18 in luogo da confermare (si darà comunicazione più specifica nei giorni successivi).

I componenti del Il Coordinamento No Glifosato Vercelli:

Alleanza Verdi e Sinistra Vercelli; Azione Vercelli; Cani Sciolti – Gruppo Antispecista; CGIL Vercelli Valsesia; Europa Verde - Verdi Vercelli; Giovani Democratici Vercelli; Greenpeace Vercelli; Italia Nostra; Italia Viva Vercelli; ISDE Vercelli; Lista Civica Bagnasco Sindaco; Movimento 5 Stelle Provincia di Vercelli; Partito Democratico Vercelli e Valsesia; +Europa Vercelli; Parte in Causa; Sinistra Italiana Vercelli; Slow Food Vercelli; Stati Uniti d’Europa per Vercelli

Per ulteriori informazioni e aderire al coordinamento, si può scrivere all’indirizzo e-mail: coordinamentonoglifosatovc@gmail.com