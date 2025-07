Tentato furto ai danni di Amazon: un mezzo si presenta con documenti contraffatti per ritirare 100 mila euro di merce

Due autoarticolati, entrambi stranieri, in coda per il medesimo carico di merci davanti al centro logistico Amazon di via Levi Montalcini. Entrambi in possesso del medesimo codice di accreditamento: un bel rebus, non certo frutto di un errore ma di un tentativo di furto, già consumato, per altro, ai dinni di altre sedi logistiche del colosso Usa.

A sventare il tentativo il personale del Corpo di Polizia Locale della Città di Vercelli, intervenuto a eseguire le verifiche del caso: un lavoro che ha permesso di evitare che merce per una valore stimato tra gli 80mila e i 100mila euro finisse nella mani della criminalità. Fin dai primi controlli, infatti sono emersi decisi sospetti circa la regolarità di uno dei due veicoli e precisamente di quello che per primo aveva eseguito le operazioni di check-in.

L’attività accertativa, non certamente agevolata per via della nazionalità straniera del mezzo e del suo autista, si è protratta sino a notte fonda, richiedendo anche l’intervento del pubblico ministero di turno per ottenere un decreto urgente ed improrogabile di perquisizione del veicolo.

All'esito dell’operazione, l’autista è stato denunciato per il reato di tentato furto e sono stiati posti sotto sequestro penale: 4 targhe di immatricolazione di cui 3 romene e 1 olandese, contraffatte; 2 targhe di immatricolazione romene originali; 4 etichette adesive di colore blu, applicabili alle zone rettangolari di sinistra e destra delle targhe identificative dei veicoli, di cui 2 riferite a targhe italiane poiché recanti logo dell’Unione Europea e la lettera “I” Repubblica Italiana e 2 recanti solo logo dell’Unione Europea; 4 carte di circolazione romene contraffatte; una carta di circolazione romena genuina; una carta di identità di veicolo romeno; 2 telefoni cellulari; 2 schede sim non inserite in alcun telefono; 2 permessi di trasporto internazionale.

Infine è stato disposto il fermo amministrativo per 3 mesi dell’autoarticolato.

L’attività operativa e investigativa condotta nell’immediatezza dei fatti ha, altresì, consentito di acquisire nella disponibilità dell’autorità giudiziaria, materiale utile per il prosieguo dell’attività d’indagine su un crimine eseguito con modalità analoghe in altre sedi Amazon del nord Italia.