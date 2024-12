Virtus Vercelli e Trino con il vento in poppa

Promozione

La Virtus Vercelli si era aggiudicata il derby con il Gattinara (2-1) grazie alle reti di Corradino e Rognone; a nulla è valso il provvisorio pareggio di Mussa. Nel prossimo turno i ragazzi di Ombergozzi incontrano in trasferta il Ceversama Biella. Pareggio a reti inviolate per gli Orizzonti C.A.; il Trino (vittorioso 3-2 con la Gaviese, marcatori: Brugnera, Vergnasco, Alì) ha agganciato in vetta alla classifica il San Mauro ed è inseguito da due grandi (decadute): Casale e Alessandria. Prossimo impegno con il Gassino.

1^ Categoria

Risultati altalenanti per le formazioni vercellesi finite nelle posizioni di rincalzo della classifica. Il Cigliano ha perso 2-1 a Ponderano e cerca di uscire dalla zona play-out nello scontro diretto con la Pro Palazzolo (vittoriosa con la Crescentinese 3-1); la Crescentinese deve riprendersi per sperare nella salvezza tentando il colpaccio con il Valle Cervo. Il Livorno/Bianzè dopo aver raccolto tre punti nel derby con il Santhià (4-1) riceve al Bigando le Torri Biellesi. Il Santhià sarà in viaggio per incontrare il Banchette Colleretto. La classifica: La Vischese 30, Valle Elvo 29, Ponderano 27, Banchette Colleretto , Gaglianico 22, Valle Cervo 21, Junior Torrazza 19, Trecate 18, Livorno/Bianzè 17, Torri Biellesi 16, Pro Palazzolo, Santhià 14, Cigliano 13, Valdilana Biogliese 11, Borgolavezzaro, Crescentinese 7.