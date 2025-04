PFV, vittoria brillante (con 5 giocatrici in doppia cifra)

Cmpionato di serie b

Girone titolo regionale – 3^ giornata di ritorno

Pallacanestro Femminile Vercelli – Auxilium ad Quintum 67-54

Parziali: 10-9;30-25, 53-40; 67-54)

Tabellino PFV: Bertelegni 2; Ansu 13; Buffa 10; Acciarino 12; Deangelis 5; Gentilini;

Coralluzzo 12; Bouchefra 10; Roggero 3; Liberali; Dockrill; Francese E. -. All.re Davide Simone;

ass. all. Andrea Congionti.

Nell’ultima gara casalinga del girone per il titolo, la PFV saluta nel migliore dei modi il proprio pubblico vincendo, in modo brillante, contro Auxilium ad Quintum di Rivalta per 67-54.

La partita è iniziata con qualche difficoltà per la PFV che non riusciva proprio a segnare dal campo, tanto che tutti i dieci punti realizzati nel primo quarto (10-9) venivano dai tiri liberi di Ansu, Acciarino e Bouchefra, circostanza quantomeno inusuale. Segno, questo, che comunque la squadra vercellese costruiva buone azioni in attacco che le ospiti erano costrette a fermare commettendo fallo.

Anche il secondo quarto era equilibrato, ma la PFV riusciva a mantenere un buon ritmo ed aumentava le percentuali di realizzazione, mettendo a segno 20 punti con alcune pregevoli triple in sequenza (alla fine saranno 9 su 16 di cui 4 su 5 ad opera di Coralluzzo) con le quali si portava avanti 30-25 alla sirena di metà gara.

Nella ripresa una grande squadra (cinque giocatrici in doppia cifra, con le altre a difendere egregiamente) metteva alle corde le torinesi, realizzando ben 25 punti nel periodo e – in pratica – mettendo il sigillo sulla partita già al 30’ quando il punteggio diceva 53-40.

Nell’ultimo periodo, infatti, le padrone di casa si limitavano a controllare la gara, amministrando il vantaggio con autorità, ancora con una notevole sequenza di tiri liberi segnati, ed andando sino alla fine senza problemi, conquistando una bella ed utile vittoria in vista delle semifinali di Coppa Piemonte.

Nella gara ha fatto il suo esordio in serie B la giovane Elisabetta Francese, classe 2008.

Ora resta da giocare l’ultima giornata, che vedrà la PFV di scena a Cuneo, al Palasport “Sportarea”, di Borgo San Giuseppe, Via Mereu 28, contro Granda College.

Concluso il girone, le prime quattro classificate si batteranno per il titolo regionale e la qualificazione al turno successivo, mentre la PFV affronterà le semifinali di Coppa (andata, ritorno ed eventuale bella) e, in caso di vittoria la finale, con lo stesso criterio.