Calcio Promozione. La Virtus Vercelli vola, il Trino pareggia e resta terzo

Promozione

La Virtus Vercelli batte 2-1 il Montanaro e consolida un campionato ricco di soddisfazioni; sugli scudi Federici autore di una doppietta. Periodo non troppo felice per gli Orizzonti C.A. battuti, in casa, dall’Ivrea (0-1). Ora la squadra di Pellerey deve guardarsi dal ritorno dell’Union Novara, in ottica salvezza. Pareggio (0-0) per il Trino che resta comunque al terzo posto in classifica. In testa l’Alessandria mantiene 4 punti di vantaggio sul Casale.

Prossimo turno: Cameri – Virtus Vercelli, Arona – Orizzonti C.A., Trino – San Giacomo Chieri

1^ Categoria

Colpo grosso del Cigliano che battendo (2-0, reti di Astesano e Patrono) lo Junior Torrazza fa un passo avanti nella lotta per la salvezza. I giallorossi hanno disputato un’ottima gara tanto che nel secondo tempo non hanno corso pericoli, arrotondando il risultato nel finale. La Pro Palazzolo vince con il Livorno/Bianzè (0-1, goal di Baraye) ed è praticamente certa della permanenza in 1^ Categoria. Il Santhià cede in trasferta al Valle Elvo (2-1, gol di Dosso) e ripiomba nella zona calda della classifica. La Crescentinese non riesce a fermare il Gaglianico (1-2, rete di Colla) e resta all’ultimo posto della graduatoria.

Classifica: La Vischese 61, Banchette Colleretto, Valle Elvo 52, Gaglianico 45, Ponderano 43, Trecate 41, Valle Cervo, Livorno/Bianzè 40, Pro Palazzolo 35, Junior Torrazza 30, Santhià, Valdilana Biogliese 28, Cigliano 27, Borgolavezzaro 26, Torri Biellesi 24, Crescentinese 18.

Prossimo turno: Gaglianico – Cigliano, Ponderano – Crescentinese, Pro Palazzolo – Banchette Colleretto, Santhià – Torri Biellesi, Valle Cervo Andorno – Livorno/Bianzè