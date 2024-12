Incidente tra due auto, intorno alle 7,30 di venerdì mattina, a Crescentino, dentro il centro abitato.

Per estrarre uno dei feriti, bloccato nell'abitacolo, è stato necessario far intervenire i Vigili del Fuoco: una squadra di Livorno Ferraris ha collaborato con i sanitari del 118 di Lauriano per i sooccorsi, occupandosi, successivamente, della messa in sicurezza di entrambe le vetture.



Presenti i Carabinieri di Crescentino per gli accertamenti sulla responsabilità e la gestione della viabilità.