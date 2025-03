Nessuna trattativa con Enea Benedetto, ex presidente dell'Alessandria

Quando sono usciti articoli in cui si parla di gruppi int€ressati alla Pro Vercelli la società non è mai intervenuta.

Ieri però si è diffusa la notizia di un altro interessamento, e la Pro Vercelli, immediatamente, ha smentito.

Ecco il comunicato.





La F.C. Pro Vercelli 1892 smentisce categoricamente le recenti indiscrezioni riguardanti una presunta trattativa per la cessione del club a Enea Benedetto, ex Presidente dell'Alessandria Calcio.

La società precisa che non vi è mai stato alcun dialogo né alcun contatto con il sopracitato in merito alla cessione delle quote del club.